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5 İLDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 39 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonuda 39 kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2018 15:40


 
Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonuda 39 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, tespit ettiği 48 kişinin yakalanması için dün 5 ilde 50 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen B.E. ile yöneticileri olduğu iddia edilen Y.I, M.C.D. ve A.S.\'nin arasında bulunduğu toplam 39 kişi  gözaltına alındı. 9 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
Yapılan operasyon kapsamında 400 bin 500 paket sigara, 52 bin 700 litre kaçak akaryakıt, 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere el konuldu.
Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda \'Örgütlü Halde Kaçakçılık\', \'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma\' ve \'Göçmen Kaçakçılığı\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmişte yaptığı operasyonların arşiv görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. 
 
Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Sigara kaçakçılarına yapılan operasyonlardan görüntü 
-Polis helikopterinin görüntüsü
-Polis ekiplerinin aramalar yapması
-Şüphelilerin kullandığı teknenin fotoğrafı 
-Kamyonların fotoğrafı
-Akaryakıt pompalarının fotoğrafı 
-Genel ve detaylar
 
 

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