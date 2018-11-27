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5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 astsubay ve 1 öğretmen gözaltına alındı

27 Kasım 2018 14:48

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 astsubay ve 1 öğretmen gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara ve hava kuvvetlerine mensup muvazzaf 5 astsubay ve askeri mahrem imam olan 1 öğretmen gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

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