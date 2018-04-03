T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30'u gözaltına alındı

03 Nisan 2018 13:28

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30\'u gözaltına alındı. Aralarında öğretmen, doktor ve avukatın da bulunduğu şüphelilerin, örgüt üyesi olduğu ve örgütün \'ByLock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi ve örgütün \'Bylcok\' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.

​FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKKAYAKONYADHA KONYAFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAralarındaKonya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYSoruşturmaArdındanTerörle MücadeleKonyaAnkara MuşElazığOperasyondaOperasyonun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24