-5 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Polisin 5 ilde gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına aldığı ve bazı tehdit, çek-senet tahsilatı ve nitelikli yağma olaylarını gerçekleştiren suç örgütünün üyesi oldukları savunulan 13 kişi savcılığa sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin talimatıyla, 3 Eylül Cuma günü Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Diyarbakır'da, ''suç örgütü kurarak, çek-senet tahsilatı yaptıkları, bazı kişilere karşı tehdit ve nitelikli yağmada bulundukları'' ileri sürülen 13 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerle birlikte 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ve yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamı E.M'den yaklaşık 100 bin dolar haraç almak ve Diyarbakırlı bir kişinin alacağını Kayseri'deki iş adamı İ.K'den tahsil etmeye çalışmak gibi bir dizi suça karıştıkları kaydedilen şüphelilerin, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, nitelikli yağma, tehdit, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak'' suçlarını işledikleri ifade edildi. Şüphelilerin, bir dönem Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı da yapan Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk'un akrabası Ali Tibukoğlu'nun 10 Mart 2000'de Hilton Oteli'nde öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanması olayının azmettiricisi olan ve geçen aylarda Antalya'da öldüğü bildirilen Lokman Çetin'in adamları olduğu iddia edildi. Süpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.