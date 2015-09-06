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5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın bazı kesimlerine 9 Eylül'de elektrik verilemeyecek

06 Eylül 2015 23:23

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın bazı kesimlerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 9 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Eylül Çarşamba günü Ankara'nın Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı kesimlerine çeşitli saatlerde elektrik verilemeyecek.  

Aynı tarihte Bartın'ın Amasra ve Merkez ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda da elektrik kesintisine gidilecek. Çankırı'nın Çerkeş ve Kızılırmak ilçelerinin, Karabük'ün Merkez ilçelerinin, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinin bazı kesimlerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

 

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