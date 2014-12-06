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Yaşam

5 ilde elektrik kesintisi

9-10 Aralık tarihlerinde, Ankara, Bartın, Kırıkkale, Zonguldak ve Karabük'te elektrik kesintisi yaşanacak

06 Aralık 2014 18:38

Ankara, Bartın, Kırıkkale ve Zonguldak'ta 9-10 Aralık tarihlerinde, Karabük'te ise 9 Aralık tarihinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamaya göre 9 Aralık'ta Ankara‘nın Çankaya, Altındağ, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle; Bartın’ın Merkez; Karabük’ün Merkez; Kırıkkale’nin Merkez, Delice ve Zonguldak’ın Merkez, Çaycuma ve Ereğli ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

10 Aralık'ta ise elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler ise şöyle:

Ankara'nın Çankaya Altındağ, Etimesgut, Kalecik, Mamak,

Polatlı ve Sincan ilçeleri

Bartın'ın Ulus ilçesi

Kırıkkale'nin Delice ilçesi

Zonguldak'ın Alaplı ve Çaycuma

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