5 hakim ve savcıya tutuklama kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 37 hakim savcının serbest kalmasına savcılıkça yapılan itiraz sonuçlandı. Mahkeme tarafından 37 hakim ve savcıdan Yusuf Babayiğit, Lutfi Güner, Fuat Urman, Cemil Uzun ve Mehmet Sedat Erbaş hakkında "gıyabi tutuklama" kararı verildi.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, 37 hakim ve savcının mahkemeye sevk edilerek adli kontrolle serbest kalması nedeniyle yapılan itirazı sonuçlandırdı.



Hakimlik 32 hakim ve savcı hakkındaki mevcut delil durumunun göz önüne alındığında tutuklanmalarıyla telafisi imkansız zararların oluşabileceğini belirterek tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi.

DHA'nın haberine göre; Hakimlik, şüpheli hakim ve savcılardan Yusuf Babayiğit, Lutfi Güner, Fuat Urman, Cemil Uzun ve Mehmet Sedat Erbaş hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Anayasal düzeni cebren ilgaya teşebbüs” suçundan dolayı yürütülen soruşturmada HSYK’nın açığa alma kararının olduğunu, HSYK’nın uzun süredir FETÖ/PDY’nin yargı teşkilatını oluşturduğu iddia olunan hakim ve savcılarla ilgili esaslı bir çalışma yaptığının bilindiğini belirtti.

Tutuklanan savcı tahliye edildi

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 66 hakim ve savcıdan Ahmet Erdik ise tahliye edildi.



Savcı Erdik iki kızının bakıma muhtaç olduğunu belirterek kızlarının sağlık durumuna ilişkin “Ailesi refakatinde izlenmesi gerekli olup, hayati öneme haiz olduğu rapor edilmiştir” şeklinde bir rapor sundu ve tahliye talebinde bulundu.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği dilekçe içeriği, adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüphelilerin hukuki durumu ile aynı durumda olması, kızlarının sağlık durumlarının raporla anlaşıldığından itirazın kabulü ile tahliyesine karar verdi. Savcı Erdik hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İki şüpheli firari

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin haklarında soruşturma başlatılan 110 hakim ve savcıdan 108’i gözaltına alınabilirken Hakim Mecit Özgül ve Şeyma Ayça Alp ise hala firari durumda bulunuyor.