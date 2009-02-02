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Sağlık

5 günde 5 kilo verin

Uzun süreli diyet yapmaya tahammülü olmayanlara müjde. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı 5 günlük diyetle fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz...

02 Şubat 2009 02:00

Uzun süreli diyet yapmaya tahammülü olmayanlara müjde. Sağlığınız bozulmadan protein ve karbonhidrat ağırlıklı 5 günlük diyetle fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz...

Diyetisyen Serkan Tutar Bugün gazetesine, 5 günde 5 kilo vermeyi sağlayacak bir diyet listesi hazırladı. Sağlığınızdan ödün vermeden gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bu diyetle formunuza kavuşabilirsiniz. Bu diyette günlük alacağınız kalori miktarı 600. Çay ve kahve şekersiz ve sütsüz içilmeli. Aynı diyeti üçüncü kez uygulamak için arada bir hafta normal bir beslenme programı uygulanmalı.

1. gün

Sabah: 1 adet mevsim meyvesi, bir dilim kızarmış kepek ekmeği, çay.
Öğle: Bir parça haşlanmış ya da ızgara et, söğüş domates, şekersiz çay veya kahve.
Akşam: Bir dilim kızarmış kepek ekmeği, yeşil salata, bir tane meyve, çay ya da kahve.

2. gün

Sabah: 1 adet mevsim meyvesi veya bir bardak greyfurt suyu, 1 dilim kızarmış kepek ekmeği.
Öğle: Haşlanmış ıspanak, domates, kereviz salatası.
Akşam: Dilediğiniz kadar meyve salatası, çay ya da kahve.

3. gün

Sabah: 1 adet mevsim meyvesi, 1 dilim kızarmış kepek ekmeği, çay veya kahve.
Öğle: Haşlama veya ızgara balık. Mevsim meyvesi, çay veya kahve.
Akşam: Söğüş domates, yağsız ve etsiz pişirilmiş kereviz yemeği, çay veya kahve.

4. gün

Sabah: 1adet mevsim meyvesi, 1 dilim kızarmış kepek ekmeği, çay veya kahve.
Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta veya bir parça yağsız, tuzsuz peynir. Çok az yağlı fasulye yemeği. 1 dilim kepek ekmeği, çay veya kahve.
Akşam: Çiğ yeşil biber (veya haşlanmış ıspanak) mevsim salatası, çay veya kahve.

5. gün

Sabah: 1 adet mevsim meyvesi, 1 dilim kızarmış kepek ekmeği.
Öğle: Izgara balık, yağsız mevsim salatası, 1 dilim kızarmış çavdar ekmeği, çay ya da kahve.
Akşam: Yağsız kereviz yemeği, mevsim meyveleri, domates, çay veya kahve.

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