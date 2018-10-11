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5 günde 24 akü çalan şüpheli yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 günde, 2 TIR, 10 kamyondan 24 akü çalan U

11 Ekim 2018 21:50

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 5 günde, 2 TIR, 10 kamyondan 24 akü çalan U.A. (26), akülerden 2\'sini satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.
İlçede, 5 gün içinde, 12 ayrı noktada park halindeki TIR ve kamyonlarda 2\'şer adet bulunan aküler, çalındı. Polis, 24 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada aküleri çaldığı şüphesiyle takibe alınan U.A., sanayide akü satmaya çalışırken yakalandı. U.A.\'nın aracında bulunan 2 aküye el konuldu. 5 günde, 12 kamyon ve TIR\'ın akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan U.A., karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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