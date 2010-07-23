5 gün önce yaralanan üsteğmen şehit oldu

T24 - Hakkâri'de 5 gün önce düzenlenen mayınlı saldırıda ağır yaralanan üsteğem nİbrahim Barış Yurtsever şehit oldu. Sever'in cenazesinin bu akşam (23 Temmuz 2010) düzenlenencek törenin ardından memlektine gönderileceği bildirildi.



Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 5 gün önce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan üsteğmen şehit oldu.



18 Temmuz'da İpekyolu Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliği karşısında yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan üsteğmen İbrahim Barış Yurtsever, tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.



Şehidin cenazesinin, akşam saatlerinde düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderileceği bildirildi.





