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Dünya

5 gazetecinin öldürülmesine yardım etmekle suçlanan gazeteci idam edildi

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre, Somali’de 2007’den bu yana 25’i aşkın gazeteci öldürüldü

11 Nisan 2016 20:40

Somali’de bir dönem tanınmış bir gazeteci olan ve El Şebab’ın diğer beş gazeteciyi öldürmesine yardım ettiği gerekçesiyle geçen ay Mogadişu’daki askeri mahkeme tarafından idama mahkum El Şebab örgütü üyelerinden Hasan Hanefi bu sabah kurşuna dizilerek idam edildi.

Sputnik'in haberine göre Hanefi, 2007-2011 yılları arasında El Şebab’ın bazı gazetecileri hedef almasına yardımcı olmaktan yargılanıyordu. Hanefi’nin gazetecileri arayarak örgüte yardım etmeye zorladığı ve bunu kabul etmeyenleri ölümle tehdit ettiği belirtilmişti.

 

Son 9 yılda 25’i aşkın gazeteci öldürüldü

Somali'de, cumartesi günü de ünlü gazeteci Hinda Hacı Muhammed'i öldürmekle yargılanan iki Eş Şebab üyesi idam edilmişti. 2015 yılında ülkenin tanınmış gazetecilerinden Muhammed'in aracına bomba yerleştirmek suçun dan idam edilen El Şebab üyelerinin Aburrezzak Muhamned Barov ve Hasan Nur Ali olduğu belirtilmişti. Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre, ülkede 2007’den bu yana 25’i aşkın gazeteci öldürüldü.

 

 

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