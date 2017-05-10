5 gazetecinin 46 yıl hapsi istendi!

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' yapan 5 gazeteci için 46 yıl hapis cezası istendi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amaçlı başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılan 5 gazetecinin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaa veren savcı, 46 yıl hapis cezası talep etti.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi dayanışma amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılan gazeteciler Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya yargılanan gazeteciler katılmazken, avukatları Özcan Kılıç ile Fikret İlkiz hazır bulundu. Duruşmayı RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da izledi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol için “terörle mücadele de yer alanları hedef göstermek” gerekçesi ile 3 yıla kadar, “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile 13 yıla kadar ceza istedi. Mütalaa da gazeteciler Ragıp Duran, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ayşe Düzkan için ise “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile 7’şer buçuk yıl ceza talebinde bulundu.

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.