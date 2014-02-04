5 farklı anket, 5 farklı sonuç; partilerin oy oranları ne durumda?

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, kamuoyu yoklamaları ve tahminleriyle ön plana çıkan 5 farklı araştırma şirketinin sonuçları birbirinden farklılık gösteriyor. Genel olarak AKP'nin yüzde 50'nin altına düştüğü görülen anketlerde BDP'nin de oylarını yükseltmiş olması dikkat çekiyor.

Radikal Gazetesi'nin derlediği birbirinden çok farklı sonuçlara ulaşan anketler ve partilerin aldığı oy oranları şöyle:

AKP'de yüzde 12.6'lık fark

Son kamuoyu araştırmalarına göre AKP'nin oy oranları yüzde 49 ile yüzde 36,4 oy oranı arasında farklılık gösteriyor. AKP'nin oy oranları sırasıyla GENAR anketinde yüzde 49, KONDA anketinde yüzde 47.7, SONAR anketinde yüzde 42.3, KONSENSUS anketinde yüzde 41.7, CİHAN'ın anketinde ise en düşük olan yüzde 36,4 olarak yer alıyor.

CHP yüzde 30'u zorluyor

CHP'nin anketlerdeki oy oranları ise yüzde 26.5 ile 29.8 arasında sıkışmış durumda. CHP'nin oy oranları SONAR anketinde yüzde 29.8, KONSENSUS anketinde yüzde 29.5, CİHAN anketinde yüzde 28.8, KONDA anketinde yüzde 28.2, GENAR anketinde ise yüzde 26.5 olarak sıralanıyor.

MHP'de dikkat çeken yükseliş

MHP en yüksek oy oranına yalnızca CİHAN'ın anketinde ulaşıyor. MHP'nin oy oranları anketlerde en yüksek yüzde 20,5 ile en düşük yüzde 13.5 gibi oldukça geniş ve tutarsız bir aralıkta yer alıyor. MHP, CİHAN'ın anketinde yüzde 20.5'le en yüksek değere ulaşırken, bu oran sırasıyla SONAR anketinde yüzde 18.7, KONSENSUS anketinde yüzde 15.4, KONDA anketinde yüzde 14.4, GENAR anketinde ise yüzde 13.5'e kadar düşüyor.

Cihan'ın anketinde BDP yükseldi

BDP 'nin oy oranları ise yaklaşık yüzde 2'lik bir bant arasında yer alıyor. CİHAN anketinde yüzde 7.4 ile en yüksek oy oranını yakalayan BDP, KONSENSUS anketinde yüzde 6.5, GENAR anketinde yüzde 6.4, KONDA anketinde yüzde 5.9 ve SONAR anketinde ise yüzde 5.6 oy oranını yakalayabileceği öngörülüyor.