5 farklı sektörden 5 kadın 'kadın olmayı' anlattı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ), Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen \'Aydın Kadınlar Buluşması\' akademi, medya, iş dünyası, moda ve sanat camiasından önemli isimleri bir araya getirdi.

Çalışma, toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde kadının toplumdaki rolünü ve etkinliğini akademik çerçevede değerlendirmek üzere farklı sektörlerdeki kadınları buluşturan etkinlik, \'Kadının Bestesi, Kadının Sesi Konseri\' ile başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri kadın bestekarların parçalarını yorumladı. Konser sonrası Yrd. Doç. Dr. Gonca Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde İAÜ Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, Global Barış ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aysu İnsel, ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, ünlü moda tasarımcısı Gamze Saraçoğlu, Marka Strateji Danışmanı Didem Moralıoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Tuba Boynueğri, ünlü sunucu-spiker Zeliha Saraç kadın olmanın mesleklerine etkisini anlattı.

SAYGI VE EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPTILAR

Panel öncesi soruları yanıtlayan Buket Dereoğlu, toplumda kadına saygının ön planda olması gerektiğini belirterek, \"Eş, iş, çocuk ve ailenin tüm bireyleri tarafından kadına saygı gösterilmeli. Toplum olarak önce bunun altını çizmeliyiz. Her ortamda aslında ön planda kadına saygı olmalı diye düşünüyorum\" dedi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Zeliha Saraç da annelere büyük görevler düştüğünü ifade etti. Erkek çocuklarını kadına saygılı bir şekilde yetiştirmek gerektiğini belirten Saraç, \"Bir erkek annesi olarak söylüyorum. Burada erkek annelerine de büyük görevler düşüyor. Erkek çocuklarını nasıl kadına saygılı bir şekilde yetiştirirsek görevimizi yapmış oluruz. Kız çocuklarının annelerine de büyük görevler düşüyor. Kendilerini nasıl korumaları gerektiklerini nasıl güçlü bir karakter olmaları gerektiğini eğitimle öğrenirler. Önce ailede olmak üzere okullarda da bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

\"KADIN TOPLUMUN MERKEZİDİR\"

Kadının toplumun merkezi olduğuna işaret eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Tuba Boynueğri ise, güçlü toplumun temelinde kadınlar olduğunu belirterek, \"Kadın toplumun merkezidir. Çünkü kadın eğiten, yaşatan, büyütendir. Dolayısıyla kadın ilk modeldir. Bizim toplumun içerisindeki tüm bireyler kadınlardan beslenirler. Kadınların eğitimine ne kadar önem verirsek o kadar güçlü meydana getirmiş oluruz\" ifadelerini kullandı.

\"BÜTÜNSEL YAKLAŞIRSAK ÇATIŞMA OLMAZ\"

Prof. Dr. Aysu İnsel de kadının olmadığı yerde yaşam yoktur diyerek kadın ve erkeğin birbirini tamamladığına dikkat çekti. Prof. Dr. İnsel, \"Kadın ile erkeğin hayatın, doğanın birbirini tamamlaması. Çünkü burada parçalar var ve her bir parça aslında bir araya geldiği zaman oluşan bir sinerji var ve bir bütünleşme var. Biz eğer hayata bütünsel yaklaşırsak farkındalıklarımız da artıyor. Aslında kadın, kadın olarak erkek ise erkek olarak haklarını, sorumluluklarını ve algısını geliştirdiği sürece çatışma söz konusu olmaz\" dedi.

\"MÜCADELE VE HAYAL GÜCÜNÜ BIRAKMAYIN\"

Kadın olmanın herkes için farklı cevapları olduğunu vurgulayan Didem Moralıoğlu, kadınlara şu tavsiyelerde bulundu: \"Her seferinde kadın olmak nedir diye soruyorum. Kimisi arkadaş, kimisi kardeş, kimisi anne, kimisi babadır diyor. Herkes için çok farklı algısı var. Kadın olmak tanrının bu dünyada bir canlı dünyaya getirme olgusu bahşettiği bir varlıktır ve aslında kadın olmak bir mucizedir. Kadınlara her zaman söylediğim şudur. Mücadeleyi ve hayal gücünü bırakmayın. Çünkü bunları bırakırsak bu toplumda var olamayız.\"

\"MESLEĞİMİN ZORLUĞUNU HİÇBİR ZAMAN YAŞAMADIM\"

Bir modacı olarak kadın olmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Gamze Saraçoğlu ise, moda dünyasında kadınların egemen olduklarına dikkat çekerek, \"Kadınlar üzerine çok emek verilen ve detaylı düşünülen bir sektördeyiz. Tasarımcı olmak aslında kendi haliyle zor bir şey ama kadın tasarımcı olmanın ekstra zorluluğunu ben hiç yaşamadım\" ifadelerini kullandı. Program, konuklara teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)