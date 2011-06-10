-''5 EMEKLİDEN 4'Ü AÇ'' ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, ''her 5 emekliden 4'ünün aç, tamamının yoksul'' olduğunu savunarak, seçim sonrasında siyasi partilerin emeklilere yönelik vaatlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Beysülen, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim öncesi emeklilerin taleplerini duyurmak amacıyla düzenledikleri basın toplantısına başta AK Parti ve CHP olmak üzere ülkeyi yönetmeye talip siyasi partileri davet ettiklerini, ancak hiçbirinden bir temsilci gelmediğini söyledi. ''Anlaşılıyor ki siyasi partilerin meydanlarda söylediklerinin hepsi seçim vaadi'' diyen Beysülen, partilerin seçim propagandası yoğunluğundan davete katılamadıklarını umduklarını ifade etti. Bu seçim sürecinde istedikleri düzeyde olmasa da uzun yıllardır görülmediği kadar emekçi halkının gerçek sorunlarının meydanlarda dile getirildiğine ve çözüme ilişkin vaatlerde bulunulduğunu belirten Beysülen, yine bu propaganda döneminde, emeklilerin sorunlarının da siyasi partilerin ve onların başındaki politikacıların dikkatini çektiğini ve gündeme oturduğunu gördüklerini kaydetti. Beysülen, sendika olarak 16 yıldır verdikleri mücadeleyle yıllardır mahrem bir alan gibi kimsenin girmediği ve çözüm üretme konusunda adım atmadığı emekli sorunları konusunda vaatlerin peş peşe gelmeye başladığını dile getirdi. Ülkede yaşayan her 7 kişiden birinin emekli aylığı veya dul ve yetim aylığı ile yaşamaya çalıştığına dikkati çeken Beysülen, şunları söyledi: ''Yapılan araştırmalar, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırı altında, tamamının ise yoksulluk sınırı altında aylık aldığını ortaya koymaktadır. Bir başka değişle, 5 emekliden 4'ü aç, tamamı ise yoksuldur. Umarız seçimlerden sonra oluşacak yeni parlamento ve iktidar olan parti veya partiler bu taleplerimizi dikkate alırlar ve çözüm üretirler. Buradan açıkça ifade ediyoruz, biz daima bu taleplerimizin ve siyasi partilerin vaatlerinin takipçisi olacağız. Bu nedenle hiçbir parti, 'Vaat ederim, iktidar olurum, gerisi önemli değil' diye düşünmesin. Herkes bilmelidir ki Emekli-Sen siyasi partilerin emeklilerle ilgili söylediklerinin ve vaatlerinin sonuna kadar takipsi olacaktır. -TALEPLER- Beysülen daha sonra seçimlerin ardından oluşacak parlamentoda temsil edilme hakkı elde edecek tüm siyasi partiler ile kurulacak hükümetin yerine getirmesini bekledikleri talepleri şöyle sıraladı: ''Ülkede tam bir demokrasiye geçişi sağlayacak anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmalı. Yıllardır tartışılan, ancak bir türlü çıkarılmayan intibak yasası biran önce çıkarılmalı. Üç sosyal güvenlik kurumunun SGK'da birleştirilmesine rağmen devam eden farklı uygulamalara son verilmeli. Herkese parasız, eşit, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık hizmetinin verilmesi için gerekli tedbirler alınmalı. Milyonlarca emeklinin yıllardır ödenmeyen TÜFE alacakları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2002 ve 2006 yıllarında eksik maaş artışı verilmesinden kaynaklanan alacakları, Emekli Sandığı emeklilerinin ödenmeyen ek ödemeleri ile emekli ikramiyeleri hak sahiplerine verilmeli. Emeklilere de banka promosyonu ödenmeli. Emeklilere yılda iki ikramiye ve kış aylarında yakacak yardımı verilmeli. Çalışan veya işyeri açan emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınması uygulamasına son verilmeli. Ülkenin büyümesinden emeklilere pay verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı. İşsizliğe derhal son verilmeli, böylece emekliler çocuklarına ve torunlarına bakma sıkıntısından kurtarılmalı. Emeklilerin de tatil yapabilmesine olanak yaratılmalı. Emeklilerin çağın gereklerini karşılayacak aylık gelire sahip olmaları sağlanmalı. Kimsesiz hasta ve yaşlı emeklilerin evlerinde bakımlarını sağlayacak düzenlemeler derhal hayata geçirilmeli. Kent yapılanmalarında emekli ve yaşlı insanların yaşamını kolaylaştıran düzenlemeler yapılmalı. Sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını teminat altına alınarak, emekliler adına, Emekli-Sen ile toplu sözleşme yapılmalı.''