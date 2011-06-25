T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 EMEKLİ ASKER HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A)

25 Haziran 2011 01:43

-5 EMEKLİ ASKER HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça sorgulanan biri emekli 7 askerden, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı araçlarla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen biri emekli 7 asker,  ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından yaklaşık 11 saat boyunca sorgulandı. Tümamiral Şişlioğlu ile birlikte bir albay, iki yarbay ve bir binbaşı, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Savcı Ayar, sorguladığı biri emekli iki askeri ise serbest bıraktı.      

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24