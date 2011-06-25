-5 EMEKLİ ASKER HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça sorgulanan biri emekli 7 askerden, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı araçlarla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen biri emekli 7 asker, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından yaklaşık 11 saat boyunca sorgulandı. Tümamiral Şişlioğlu ile birlikte bir albay, iki yarbay ve bir binbaşı, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Savcı Ayar, sorguladığı biri emekli iki askeri ise serbest bıraktı.