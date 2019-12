5 değerli tablo çalındı!

T24 - Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Modern Sanat Müzesi'nden yaklaşık 750 milyon dolarlık bir soygun haberi geldi. Yetkililer, Picasso ve Matisse'nin de aralarında bulunduğu ünlü ressamlara ait 5 tablonun çalındığını ihbaer ederken Fransız polisi olayla ilgili olarak şu ana kader bir açıklama yapmadı.





Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli ve yoğun olarak ziyaret edilen müzelerinden biri olan Modern Sanat Müzesi'ndeki hırsızlık ihbarı ardından müzenin de bulunduğu Seine nehri ile Eyfel kulesine kadar uzanan bölge üzere kordon altına alındı.





Müze yetkilileri kapıdaki kilidin parçalanması ve kırılımış bir pencere görmeleri hırsızlığı sabah saatlerinde fark ederek polise haber verdiler.





Müzeye ait kapalı devre sisteminde de geceyarısı bir kişinin müzenin camına tırmandığının görüldüğü bildirildi.





Bu arada çalınan tabloların değeri yaklaşık 750 milyon dolar olduğu belirtilirken polis, Picasso ve Matisse'e ait hangi tabloların kayıp olduğu konusunda ise bilgi vermiyor.







Çalınan tablolar







Yetkililerin olayla ilgili soruşturması devam ederken çalınan Fransız Le Parisien gazetesine göre çalınan tablolar şöyle:





Picasso'nun 1912 yılında yaptığı kubist eseri "Dove with Green Paths", Matisse'nin 1905 yılında resmettiği "Pastoral", Braque'nin "Olive Tree near Estaque", Modigliani'nin 'Woman with a Fan' and ve Leger'in "Still Life with Candlestick" tablosu.