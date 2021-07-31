5 çocuk babası olan Freedy'nin ölmeden önce nişanlısına attığı mesaj; "Lanet aşıyı olmalıydım"

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ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan 5 çocuk babası Michael Freedy'nin, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmeden önce attığı mesajda aşı olmadığı için pişmanlığını dile getirdiği ifade edildi.

Freedy'nin nişanlısı Jessica DuPreez, Freedy'nin hastanedeyken kendisine "Lanet aşıyı yaptırmalıydım" diye mesaj attığını ifade etti.

DuPreez, "O sadece 39 yaşındaydı. Şimdi bebeklerimizin bir babası yok. Ben gencim, beni etkilemez demeyin; çünkü etkiliyor" diye konuştu.

Freedy'nin güneş yanığı için hastaneye gittiğinde enfekte olduğunun tespit edildiği, durumu giderek kötüleşen 39 yaşındaki adamın yoğun bakıma kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

DuPreez'in Freedy'nin çocukları için açtığı GoFundMe sayfasında 16 bin dolardan fazla bağış toplandı.