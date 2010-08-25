-5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKMEĞE ZAM YAPMAYACAK BURSA (A.A) - 25.08.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmek fiyatlarında yüzde 10-15 oranında zammın gündeme gelebileceğini açıklarken, Türkiye'nin 5 önemli büyükşehrin belediye ekmek fırınları zam yapmayı düşünmüyor. Son dönemlerde un fiyatlarında ve diğer girdilerdeki artışları gerekçe gösteren fırıncılar, ramazandan sonra ekmeğe yüzde 10-15 oranında zammın gelebileceğini bildirdi. Fırıncılar özellikle un fiyatlarındaki artışın önemli olduğunu vurgularken, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana büyükşehirlerinin yetkilileri, zamma yol açacak ölçüde önemli bir yükseliş olmadığını, bu yüzden de artışı düşünmediklerini bildirdiler. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Cebeci, Edirnekapı ve Cevizli'de olmak üzere 3 fabrikada günlük ortalama 1 milyon 700 bin ekmek ürettiklerini belirterek, ''300 gram normal ekmek 40 kuruştan satılıyor. Bayramdan sonra ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası A.Ş yetkilileri ise günde ortalama 1,5 milyon adet ekmek üretildiğini ve 300 gram ekmeğin 40 kuruştan satıldığını ifade ederek, bayramdan sonra ekmek fiyatlarının aynı kalacağını söylediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Kent Ekmek Fabrikası'nda günde 50-55 bin arasında ekmek çıktığını vurgulayarak, 300 gram ekmeğin 40 kuruştan satıldığını, ekmeğe zammın şu anda gündemlerinde olmadığını kaydettiler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, vatandaşa kaliteli ve ucuz ekmek ulaştırmak için kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 260 bin adet ekmek üretildiğini söyledi. Normalde 300 gramı 75 kuruşa satılan ekmeği kendilerinin 400 gramını 50 kuruştan verdiklerini dile getiren Altepe, ''Fırıncılar zam yapabilir ancak biz düşünmüyoruz. Bayramdan sonra da ekmek fiyatları aynı kalacak. Bursalılar, kaliteli ve ucuz ekmek tüketmeye devam edecek'' dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de 4 adet fabrikalarında şu anda günde 55 bin adet ekmek üretimi olduğunu vurgulayarak, ''200 gram ekmek 30 kuruşa satılıyor. Ekmeğe zam yapılacak ölçüde bir ortam oluştuğunu sanmıyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için ekmeğe zam yapılırsa kapasitemizi eskiden olduğu gibi 300 bin adede çıkarırız'' diye konuştular.