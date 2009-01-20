5 bin TL maaşla çalışacak operatör aranıyor

Ekim 2008 dönemi itibariyle işsizlik oranının yüzde 10,9 olarak hesaplandığı Türkiye'de, vinç sektörü bin 500 ile 5 bin TL arasında maaşla çalışacak operatör bulmakta sorun yaşıyor. Her yıl sektörde bin 500 ile 4 bin 500 arasında istihdama ihtiyaç duyulmasına karşın alanında uzman eleman bulunamıyor.



Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Başkanı Rızanur Meral, Türkiye vinç sektöründe 250 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.



Kule vinç, mobil vinç ve gezer vinç olmak üzere üç grupta toplanan sektörün yüzde 25'ini temsil eden 43 mobil vinç ve 20 gezer vinç üreticisinin Konya'da faaliyet gösterdiğini ifade eden Meral, Konya'nın sektörde söz sahibi olduğunu bildirdi. Meral, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çeşitli boyutlarda vinç üretimi bulunduğunu, vinç sektörünün ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar civarında olduğunu anlattı.



Vinç imalatında sıkıntılı bir dönem yaşandığını, 2007'den bu yana imalat oranlarının sürekli düştüğünü dile getiren Meral, imalattaki bu düşüşte, global kriz, inşaat sektöründe yaşanan durgunluk ve leasingdeki KDV oranının yüzde 1'den 18'e çıkmasının etkili olduğunu kaydetti.



Şu anda Türkiye genelinde kule vinç satan firma sayısının 15, ülkemizdeki kule vinç parkının ise yaklaşık 4 bine ulaştığını vurgulayan Meral, şunları söyledi:



"İkinci elde kule vinç ithalatı 10 yaşa kadar serbest. Mobil vinçte pazar yüzde 80 imalat, yüzde 20 ithalata dayalı. Yılda bin 400 adetlik üretim var. Fabrika vinçlerinin de yüzde 90'ı ülkemizde üretiliyor. Son yıllarda en büyük sorunumuz kalifiye eleman sıkıntısı. Eğitim sisteminde bugüne kadar yapılan yanlışlıklar nedeniyle iş makineleri ve vinç sektöründe kalifiye eleman bulamıyoruz."



Vinç sektöründe aylık bin 500 ile 5 bin TL arasında değişen maaşla çalışacak operatör bulmakta zorlandıklarını belirten Meral, "Kriz öncesi en düşük maaş 2 bin TL civarındaydı. Bir tarafta iş var, diğer tarafta iyice hissedilen işsizlik sorunu, ama ikisini bir araya getirmek mümkün olmuyor. Her yıl en az bin 500 vinç, sektöre giriyor. Bunları kullanacak kişiler ve bakımını yapacakları hesaplarsanız yılda bin 500 ile 4 bin 500 arasında ilave istihdama ihtiyaç duyuluyor ama alanında uzman kişi bulunamıyor" şeklinde konuştu.



Meral, sektördeki sıkıntılara çözümün ilk adımı olarak ortak bir komite oluşturarak hem teknik eleman hem de operatör eğitimi vermeye başladıklarını ve bu iş için 1 milyon TL'lik bir bütçe oluşturduklarını söyledi.



İş makineleri teknik eğitim programına katılan öğrencilere eğitim sonunda sertifika verileceğini ifade eden Meral, ilk olarak Haydarpaşa Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde uygulanacak bu eğitim programının, daha sonra diğer teknik liselerde yaygınlaştırılabileceğini sözlerine ekledi.

