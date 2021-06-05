5 bin TL maaş karşılığında arkadaş arayan Bahar Candan: Yasin Obuz CV'sini gönderdi, Türkiye'ye dönünce başlayacak

5 bin TL karşılığında "arkadaş ilanı" veren sosyal medya fenomeni Bahar Candan , "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" dedi.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, geçen aylarda yalnızlıktan şikayet etmiş ve 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre Candan, "Arkadaşımı buldum. Survivor'daki Yasin Obuz. CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak. Yasin, komik çocuk. Survivor'da onu izlerken çok eğleniyordum" dedi.

"Başvuru yapanlar ümitlerini kaybetmesinler ikinci arkadaşa ihtiyacım olabilir. Tekrar başvuruları değerlendireceğim" diyen Candan, arkadaş taleplerini call-center arkadaşının başvurularını incelediğini söyledi.