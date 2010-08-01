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Spor

5 BİN METREDE TÜRK ATLETLER BAŞARILI OLAMADI BARCELONA (A.A)

01 Ağustos 2010 02:46

-5 BİN METREDE TÜRK ATLETLER BAŞARILI OLAMADI BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 5 bin metre finalinde piste çıkan Kemal Koyuncu ve Mert Girmalegese, başarılı olamadılar. Toplam 15 atletin yarıştığı günün son finalinde piste çıkan milli atletlerden Mert 13:45.25'lik dereceyle 9., Kemal Koyuncu ise 14:17.32'lik dereceyle 13. oldu.  Yarış sonrasında basına değerlendirme yapan Kemal Koyuncu, "Elimden geldiği kadar yaptım. Ama daha önceden 10 bin metrede koştuğum için onun yorgunluğu vardı. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda daha iyi dereceler yapacağım" dedi.

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