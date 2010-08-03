-5 BİN METRE FİNALİNDE ATLETLER TAKTİK VERMİŞ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elde edilen başarılar sonrasında yaşanan tartışmaların ''duygusal kaynaklı'' olduğunu söyledi. Alemitu Bekele'nin altın madalya kazandığı, Elvan Abeylegesse'nin de ikinciliği elde ettiği bayanlar 5 bin metre yarışı sonrasında antrenör Ertan Hatipoğlu'nun açıklamalarına, federasyon başkanı Mehmet Terzi tepki gösterdi. Terzi, ''Duygusal davrandılar. Bazı olumsuz söylemler var. Gerçek payı yok. Yarış anında sporcularımız birbirlerine taktik verdiler. Hatta 'Öne geç, Portekizli gidiyor' şeklinde konuştuklarını biliyorum. Birbirlerine yarış sırasında destek verdiler. Yarış bitince de birbirlerini tebrik ettiler'' diye konuştu. Söz konusu açıklamaların Ertan Hatipoğlu'nun kendi düşünceleri olduğunu vurgulayan başkan Terzi, ''Bizler öyle bir şey görmedik. Paylaşımı gördük, bundan dolayı da mutlu olduk. Bir problem yoktu. Sporcular fotoğraf çektirdiler'' dedi. -''ELVAN KONTROLE GİTTİ''- Şampiyonanın ardından kafileden ayrılarak Türkiye'ye dönen Elvan Abeylegesse'nin doktor kontrolüne gittiği bildirildi. Federasyon başkanı Mehmet Terzi, ''Ayrı uçakla geldiler, çünkü Elvan rutin kontrolü için Zagrep'teki doktoruyla görüşmeye gitti. Kulübü ENKA özel uçak gönderdi. Elvan o uçakla Zagrep'e gitti ve doktoruyla görüştü'' şeklinde konuştu. -HATİPOĞLU'NA UYARI- Terzi, konuyla ilgili olarak Ertan Hatipoğlu ile görüştüğünü bildirerek, söylemlerinin sürmesi halinde bazı yaptırımların söz konusu olabileceğini ifade etti.