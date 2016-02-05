"5 bin lirası olsaydı, nişanlım ölmezdi"

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lıların açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede dün sabah şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Göksal Cin, Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Göksal Cin'in nişanlısı Büşra Aslan, şehidin cenazesi, köy meydanına getirildiği sırada tabuta omuz vererek, naaşı taşıyan askerlerden şehidin yüzünü görmek istediğini söyledi. Bu sırada Aslan'ın feryadını duyan bir asker gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin nişanlısı Büşra Aslan, cenazede, “Parası yoktu düğün yapmaya. Oralarda para biriktiriyordu. 5 bin lirası olsaydı bunlar olmazdı. 5 bin lira alsın diye mi bu sıkıntılar” dedi.

Şehit Göksal Cin'in cenazesi, sabah Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan ailesine teslim edildi. Oğlunun tabutunu alırken gözyaşlarına boğulan şehidin annesi Azime Cin'i, oğlunun silah arkadaşları ile Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir teselli etti.

Oğlu ve nişanlısı Büşra Aslan'ın nişan fotoğrafını elinden bırakmayan Azime Cin, "2 ay sonra düğünü vardı. Görün bakın, sevgilimi görün. Bakın nişanlısıyla ne güzel çıkmış. Yavrumu koruyamadınız. Ben onu devletim korusun diye verdim. Görün kınalı kuzumu. Düğünü böyle mi olacaktı? 24 yaşında anneni bırakıp gittin. Çok gencecik gittin. Çiçeği burnunda gittin. Bak düğünün çok kalabalık yavrum" diyerek ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi Çalca Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada dua edildi, helallik alındı. Bu sırada şehidin babası bağkur emeklisi Şaban, annesi Azime, ağabeyleri Aydın, Şeref, kardeşi Zeynep Cin ve nişanlısı Büşra Aslan, tabutun başında gözyaşı döktü.

“Benim düğünümü yapın”

Şehidin 2 ay önce nişanlandığı Büşra Aslan, tabuta sarılıp, "Cennet kokulum, paşam, Göksal'ım. Gitmesini istemiyorum. Bizim hayallerimiz vardı. Benim düğünümü yapın. Açın bana gösterin. Ben onun öldüğüne inanmıyorum. Ben de geleceğim yanına. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Bana saygı gösterin de bir yüzüne bakayım ne olur" diyerek ağladı.

Büşra Cin, daha sonra yanına gelerek ağlayan şehidin annesi Azime Cin'e, "Anne, ben de senin kızınım. Ben de onun yanına gideceğim, merak etme" diyerek sarıldı. Büşra Aslan, cenaze tören alanına götürülürken tabutu bir süre taşıdı.

Büşra Cin, daha sonra yanına gelerek ağlayan şehidin annesi Azime Cin'e, "Anne, ben de senin kızınım. Ben de onun yanına gideceğim, merak etme" diyerek sarıldı. Büşra Aslan, cenaze tören alanına götürülürken tabutu bir süre taşıdı.

Gözyaşları dinmeyen Büşra Aslan, burada da nişanlısının fotoğrafını öpüp tabutuna sarılarak, "Gelince düğün yapacaktık. Parası yoktu düğün yapmaya. Oralarda para biriktiriyordu. Ciğerim Göksal'ım. Ben ne yapacağım şimdi? 5 bin lirası olsaydı bunlar olmazdı. 5 bin lira alsın diye mi bu sıkıntılar? Borcu var diye mi? Ben onun ciğerinde yatarım. Ben ona kurban olurum" diyerek feryat etti.

Büşra Aslan, burada da nişanlısını son kez görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine açılan tabutta nişanlısına son kez bakan Büşra Aslan, baygınlık geçirdi. Tabutun başından alınan Büşra Aslan'a sağlık görevlileri müdahale etti.

5 bin kişi katıldı

Şehidin cenaze namazına Vali Ali Kaban, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, 3'üncü Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınıp tekbir getirilerek cenaze aracına konuldu. Şehit Göksal Cin'in cenazesi Çalca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Babasına ev yaptırmış

Göksal Cin'in, uzman çavuş olmasının ardından kazandığı parayı biriktirerek 2 yıl önce ailesine 2 katlı ev yaptırdığı öğrenildi. Henüz sıvası yapılmayan evi yaptırırken babasına maddi olarak büyük destek veren Göksal Cin'in, borçlarını ödedikten sonra Kayseri'de bir sigorta şirketinde çalışan nişanlısı Büşra Aslan ile bu yaz evlenmeyi planladığı öğrenildi.