5 bin kişi 5 saat Erdoğan'ı bekledi

T24 - Geçirdiği ikinci ameliyatın ardından doğum gününde Ankara’ya dönen Erdoğan’ı, yaklaşık 5 bin partili tezahüratlar ve pastayla karşıladı.

Yarın mesaiye başlayacak olan Erdoğan’ı, AK Partili gençler ve kadınların oluşturduğu yaklaşık 3 bin araçlık konvoy ve 5 bin kişi karşıladı.

İl teşkilatının organizayonunda yaklaşık 5 saat havaalında bekleyen kalabalık, Erdoğan’a, 59’uncu yaş günü dolayısıyla pasta sundu.

Kırmızı beyaz güllerle donatılmış pastanın başında yaptığı konuşmada, gösterilen hassasiyete teşekkür eden Erdoğan, insanı öne çıkaran anlayışla yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Yapacağımız çok şeyler var" diyen Erdoğan, doğum günü pastasını kalabalığa ikram etti.