5 bin işçi 31 yıl sonra 1 Mayıs için Taksim'deydi

İstanbul Taksim'de günlerdir büyük bir gerilimle beklenen 1 Mayıs kutlamaları, önceki yıllara göre daha sakin geçiyor. Yaklaşık 5 bin kişilik DİSK-KESK ana korteji 31 yıl sonra Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladı. Taksim'deki korteje ara sokaklardan katılmak isteyen gruplara polis izin vermedi. Polisin ara sokaklardaki grupları dağıtmak için kullandığı gaz bombası ana kortejde bulunan topluluğu da etkiledi. Ancak ana kortej, 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından Taksim Meydanı'na ulaştı ve 1977'deki Kanlı 1 Mayıs'ın ardından, 1978 yılında yine DİSK tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamasından beri ilk kez işçiler Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlaması yaptı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Şişli'de bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve öteki katılımcı kuruluş temsilcileri toplanmaya başladı. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Bugünü gerçekten ülkemize yakışan çağdaş, demokratik bir ortamda kutlamak istiyoruz" diyerek, tüm kesimlere sağduyu çağrısında bulundu ve işçilere tahriklere kapılmama uyarısı yaptı.



DİSK Genel Merkezi'nde toplanan topluluk daha sonra Pangaltı'na doğru yürümeye başladı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin de yer aldığı bu gruba, çevredeki bazı gruplar da katılmaya çalıştı ama polis bu gruplara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulunarak izin vermedi. Ana kortej, polisin diğer grupların katılmasına izin vermemesi nedeniyle yürüyüşüne Osmanbey'de ara verdi. KESK ve DİSK'in kortejinde CHP ve DTP milletvekilleri de yer aldı.



Sendika ve polisler arasında grupların ana korteje katılmasına izin verilmesi ve Taksim'e giriş sayısı için pazarlıklar sürerken, Nişantaşı ve çevresinde bazı gruplara polisler müdahale etti. Şişli ve Pangaltı'na çıkan sokakların yanı sıra Cihangir Firuzağa'da da Taksim'e çıkmak istiyen gruplarla polis arasında gerginlikler yaşandı.



Sayısı 4 bini bulan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, bir süre sonra Osmanbey'den yeniden Taksim'e doğru harekete geçti. Kortejde, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Sevigen, Sacit Yıldız ve CHP'li Gürsel Tekin, DTP Milletvekilleri Sırrı Sakık ve Sabahat Tuncel, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, eski Milletvekili Berhan Şimşek ve Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da bulundu. Kortejde, Almanya, Fransa, Suriye ile çeşitli ülkelerden sendika temsilcileri de yer aldı.



Meydana ulaşana kadar sayısı 5 bine yaklaşan emekçi topluluğu, KESK ve DİSK'in ana korteji eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne geldi. 1978 yılından beri 31 yıl sonra ilk kez bu kadar büyük bir gösterici grup ile Taksim'de yer almış oldu.



2,5 saat süren yürüyüşün ardından Taksim'e varan işçiler, "1977 şehitleri" için saygı duruşunda bulundu ve Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Coşkuyla halaylar çeken işçiler, "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız" sloganları attılar.



Türk-İş Kadıköy'de



Türk-İş, 1 Mayıs mitingini gerçekleştireceği Kadıköy'e varmak üzere, Haydarpaşa'dan harekete geçti. Mitingine katılacak sendikaların oluşturduğu grup, önce Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanandı. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, konfederasyon yöneticileri ve bağlı sendikaların başkanlarının da yer aldığı kortej buradan, "Yaşasın Türk-İş, Yaşasın 1 Mayıs" dövizinin arkasında, Kadıköy İskele Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kortej sloganlar ve müzik eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

Öte yandan, Kadıköy İskele Meydanı'na inen tüm cadde ve sokaklar sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılmış durumda. Miting nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, mitingin yapılacağı alanı da bariyerlerle çevirdi.



The Marmara Oteli'ne 1 Mayıs pankartı



1 Mayıs gösterileri için KESK ve DİSK'in yanı sıra diğer grupların da yürüyüşleri devam ederken The Marmara Oteli'ne "1 Mayıs Pankartı" açıldı. Pankartta, "Buradan ateş açanlar bulunsun" yazıyor.



İstanbul'da Taksim'e doğru yürüyüş devam ederken ve bazı gruplar Kadıköy'e hareket etmeye devam ediyor. Bu sırada 1977 katliamında, ateş açılan yerlerden biri olan The Marmara Oteli'ne "1 Mayıs Pankartı" açıldı. Pankartta, "Buradan ateş açanlar bulunsun" yazıyor.



1977 yılında 500 bin işçinin katılımıyla tarihin en görkemli mitingi yapılmıştı. Katılım o denli kitlesel olacağı anlaşılmıştı ki, iki ayrı güzergâh belirlenmişti. Bir kesim Beşiktaş'tan, diğerleri Saraçhane tarafından Taksim'e girerken, miting kalabalıktan dolayı ilan edilen saatte başlayamamıştı.Kemal Türkler konuşmasına henüz başlamıştı ki, Taksim meydanındaki en yüksek bina olan o zamanki adıyla İntercontinental Oteli, bugünkü adı ile The Marmara Oteli'nde yüz binlerce insanın üstüne ateş açıldı. Çıkan izdihamda 35 işçi hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan yaralılar arasından 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1 Mayıs 1977 şehitlerinin sayısı 37'yi bulmuştu.



Taksim Meydanı'nda en üst düzeyde güvenlik önlemi



İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı araç girişlerine saat 03.00'ten itibaren kapatıldı ve Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.

Taksim Meydanı gece saat 03.00'ten itibaren araç girişlerine kapatılırken, yaya girişlerine üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından izin veriliyor. Taksim Meydanı'nda panzerler eşliğinde çok sayıda polis bulunuyor. Bazı askeri birliklerin de Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi içerisinde bulunduğu gözlendi.



77'den sonra ilk defa 'makul' sayıda



Taksim'e, 1977 olaylarından sonra ilk defa "makul sayıda" işçi kabul edilirken, Hak-İş üyeleri Taksim'de kısa süren bir 1 Mayıs kutlaması yaptı.



Yaklaşık 400 kişilik bir ekiple Taksim meydanına giriş yapan Hak-İş kortejinin önünde davul zurna çalındı. 1977 1 Mayıs'ında 18 kişinin hayatını kaybettiği Kazancı Yokuşu'nda saygı duruşunda bulunan işçiler karanfil ve çelenk bıraktı.



Kazancı Yokuşu'nda çelenk bırakılması öncesinde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, kimlerin hangi amaçlar Taksim katliamını yaptığının ve bu katliamı yapanların faillerinin bulunamadığını söyledi.