-5 BİN FLAMİNGO VAN'DA VAN (A.A) - 16.06.2011 - Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü havzasında konaklayan flamingoların bu yılki görsel şöleni erken başladı. Van Gölü havzasının en önemli sulak alanlarından olan kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Erçek Gölü'nde yılın belirli dönemlerinde konaklayan flamingolar, başta yöre halkı olmak üzere çok sayıda doğasevere görsel şölen sunuyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erçek Gölü'nün flamingolarla birlikte sayısız kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Göçmen kuşların konaklama döneminde, göl kıyısında çalışma yürüttüklerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr.Adızel, kış mevsiminde İran'ın Urumiye Gölü ile Hazar Gölü çevresindeki sulak alanlarda konaklayan binlerce flamingonun, havaların ısınmasının ardından Van Gölü havzasını mesken tuttuğunu söyledi. -''AĞUSTOSTA BEKLİYORDUK''- Adızel, yaz mevsimi süresince başta Erçek Gölü olmak üzere birçok alanda yaşamlarını sürdüren flamingoların kışın Afrika'ya göç ettiğini bildirerek, şunları kaydetti: ''Bu yıl daha önce burada yaşanmayan ilginç bir olay yaşandı ve kuşlarımız bu yıl yaklaşık bir ay erken geldi. Normalde biz bu kuşları, ağustosun ilk haftası bekliyorduk. Bunu da son yıllardaki küresel ısınmaya bağlayabiliriz. Şu anda yaklaşık 5 bin dolayında flamingo, Erçek Gölü'ne gelmiş bulunuyor. Şu anda biraz dağınık duruyorlar. Bu nedenle sağlıklı bir sayım yapamadık. 2 bin ile 2 bin 500 dolayında flamingonun daha buraya gelmesini bekliyoruz.'' Erçek Gölü'nün korunması ve kuş türü sayısının artması için başlatılan çalışmaların bu yıl da devam ettiğini anlatan Adızel, çalışmalarına katkı sunan Vali Münir Karaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Adızel, geçen yıl Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ''Flamingo Festivali''nin bu yıl da ikincisini gerçekleştirmeyi planladıklarına değinerek, flamingoların görsel şölenine tüm doğaseverleri davet etti.