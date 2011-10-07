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5 bin askerle Kato Dağı'nda operasyon başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkari arasında bulunan Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sırasında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkari arasında bulunan Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sırasında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı.




Hava destekli yürütülen operasyona yaklaşık 5 bin askerin katıldığı ve operasyonu Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Köse'nin yürütüğü belirtildi.


Artan PKK saldırıları sonrası son günlerin en büyük operasyonu, Hakkari ve Şırnak'ın Beştüşşebap İlçesi sınırında bulunan Kato dağında sürdürülüyor.


Bölgedeki yaylaların boşaltılmasından sonra başlatılan operasyonları Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Köse yürütüyor.


Yaklaşık 5 bin askerin hava destekli katıldığı operasyonda Kato Dağı'nda bir grup PKK'lı teröristle de sıcak temas sağlandığı bildirildi. Çıkan çatışmalarda ölen ve yaralananın olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.


Bu arada, bugün sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan ard arda kalkan Kopra tipi helikopterlerin Kato Dağı bölgesine yöneldikleri görüldü. Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Kavaklı bölgesinde de sabah saatlerinden itibaren yoğun silah ve top sesleri duyuldu.

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