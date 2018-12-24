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5 bin 778 kişinin ataması yapılacak

Tören, saat 14.00'te

24 Aralık 2018 12:30

Bugün devlet korumasında yetişenler ve engelli vatandaşların kamuya atamaları gerçekleştirilecek.

Tören saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe'de yapılacak. 2 bin 504 engelli ve devlet korumasında yetişen 3 bin 274 kişi kamuya atanacak. 

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz." dedi.

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