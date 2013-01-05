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Yaşam

5 bin 423 engelli memur atanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik: Bu yıl 5 bin 423 kadroya engelli memur almayı ve yerleştirme işlemlerinin şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmeyi planlanlıyoruz

05 Ocak 2013 15:32

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2013 yılında 5 bin 423 engelli memur ataması yapılacağını duyurdu.
 
Bakan Çelik, bu yıl 5 bin 423 kadroya engelli memur alınacağını ve yerleştirme işlemlerinin şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.
 
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Çelik, bu yılki yerleştirme için kurumlarca Devlet Personel Başkanlığı'na intikal ettirilen kadro sayısının 5 bin 423 olduğu belirtti.
 
Çelik, bu kadrolara ilişkin nitelik kod kılavuzunun önümüzdeki hafta itibarıyla Devlet Personel Başkanlığı'nca ÖSYM Başkanlığı'na intikal ettirileceğini, adayların tercihlerinin alınmasına müteakip yerleştirme işlemlerinin yapılmasının planlandığını kaydetti.
 

 

'En geç mart ayı'

 
 
Çelik, ''Böylece 5 bin 423 engelli vatandaşımız, ÖSYM'nin takvimi de uygun olursa şubat ayı sonuna kadar veya en geç mart ayı içerisinde işlerine kavuşmuş olacak'' ifadesini kullandı.

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