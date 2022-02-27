5 basın meslek örgütünden çağrı: Gazetecileri ve yazarları barışa sahip çıkmaya çağırıyoruz

Beş meslek örgütü Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili TV programlarında, medyada ve sosyal medyada yalan, yanıltıcı haber ve yazıları yayanlarla ilgili uyarı yaptı.

Barış gazeteciliği için çağrı yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), PEN Yazarlar Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği ortak bir açıklama yaptı: Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Basının toplumsal barışı sağlamada denetim görevi vardır. Gazeteci basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü, evrensel etik değerler çerçevesinde kullanarak halkı bilgilendirmek zorundadır. Rusya-Ukrayna arasındaki dünyayı ateşe atacak savaşla ilgili medya kuruluşlarına düşen görev de barıştan yana, etik değerlere uyarak yayın yapmaktır. Ancak uygulamada savaş çığırtkanlığı yapan, sivillerin hayatını hiçe sayan TV programlarında sorumsuzca görüşlerin yayıldığına tanıklık ediyoruz. Sosyal medyada ise yalan ve yanıltıcı haberlerle yazıların yer aldığını görüyoruz.

Oysa gazeteci ve yazarların barıştan yana olmak gibi tarihi bir sorumlulukları olduğunu unutmamalıyız. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci; başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.. İnsanlar, uluslar ve halklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Ulusal ve uluslararası politikalar hakkında yayın yaparken öncelikle halkın haber alma hakkı, mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi ölçütlerini göz önünde bulundurur. Gazeteci, haber içeriklerini sosyal medya hesapları, web siteleri ile bloglarında paylaşırken çarpıtma, yanıltma, yönlendirme yapmamalıdır.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş boyutu kazanan krizde gazetecileri ve yazarları barıştan yana bir tutumla kamuoyunun gözü kulağı olma sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Rusya ve Ukrayna’nın da bu süreçte halkların haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görevlerini yapan gazetecilerin can güvenliğini sağlamalarını bekliyoruz.”