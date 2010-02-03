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5 aylık hamile, nikâh 14 Şubat'ta

Yeliz Yeşilmen, yedi yıldır birlikte olduğu işadamı Uğur Akbaş’tan bebek beklediğini açıkladı.

03 Şubat 2010 02:00

 T24- Yeliz Yeşilmen, yedi yıldır birlikte olduğu işadamı Uğur Akbaş’tan bebek beklediğini açıkladı.


Yeliz Yeşilmen (FOTO-GALERİ)


Beş aylık hamile olduğunu söyleyen Yeşilmen, “Cinsiyeti kız. Ona Esina adını vereceğiz. Odasını bile şimdiden hazırladık. Çocukları çok seviyorum ve şimdi annelik heyecanı yaşadığım için çok mutluyum” dedi. Yeşilmen, Akbaş ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikâh masasına oturacağını da söyledi: “Yedi yıldır karı-koca gibi yaşadığım sevgilimle bu işi resmileştirme kararı aldık. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek istiyoruz. Nikâhımız Hilton Adana Oteli’nde kıyılacak. Kına gecemi ise 7 Şubat’ta Maslak Darüşşafaka’nın barında yapacağım. O gece barı kapatacağız.”

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