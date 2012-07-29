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Yaşam

5 aylık hamile kadını kürtaj yapacak doktorun muayenehanesine baskın

Kürtaj olmak için Eyüp'te bir doktorun mmuayenehanesine giden kadın polis baskınında gözaltına alındı

29 Temmuz 2012 12:38

İstanbul Eyüp’te 5 aylık hamile bir kadın, kürtaj olacağı ihbarı üzerine gözaltına alındı.
 
Eyüp’te daha önce yasadışı kürtajdan ve bir bebeğin ölümüne neden olmaktan yargılanan bir jinekologun muayenehanesinde, 5 aylık hamile olan S.E.'ye kürtaj yapacağı bilgisini alan polis harekete geçti.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, İzmir’den geldiği öğrenilen S.E. ve akrabası S.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.E., 5 aylık hamile olduğunu ve kürtaj yaptıracağını ifade etti.

Savcının talimatıyla hakkında “Kürtaj yaptırmaya teşebbüs” suçundan yasal işlem yapılan kadın serbest bırakıldı.

Birlikte geldiği akrabası ise “Kürtaj yaptırmaya yardım etme ve azmettirme” suçundan ifadesine başvuruldu.

S.E.'nin doktoru ise kürtaj iddialarını yalanladı.


10 haftadan sonra yasak


Yeni kürtaj yasasına göre, kürtaj yasağı 10 haftadan sonra uygulanacak. 10 haftadan sonra bilerek düşük yapana 3 yıl hapis cezası verilecek.

İzin verilen yerler dışında kürtaj yapanlar 2-4 yıl hapse çarptırılacak.

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