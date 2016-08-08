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5 aylık bebek arabada mahsur kaldı, ailesi camı kırmaya 'kıyamadı'

Gazetecilerin çekim yapmasını engelleyen baba, aracın camını kırdırmayıp çilingir çağırttı

08 Ağustos 2016 20:44

Bursa'da arabada kilitli kalan 5 aylık bebek için babası aracın camını kırdırmayıp çilingir çağırttı, sıcaktan bunalan bebek dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Habertürk'ün haberine göre, Almanya'dan tatil için Bursa'ya gelerek tarihi yerleri gezen aile Yeşil Türbe önündeki otoparkta araçlarından indikten sonra kapılar kilitlendi. Araç içerisinde kalan 5 aylık bebek için seferber olan çevredekilerin "camı kıralım" önerisine kulak asmayan baba çilingir bekledi. Talihsiz bebek yarım saat sonra sıcaktan bitkin düşmüş şekilde kurtarıldı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yeşil mahallesi tarihi Yeşil Türbe önündeki otoparkta meydana geldi. Almanya'dan tatil için Bursa'ya gelen aile Yeşil Türbe ziyareti için arabalarını park ederek araçtan indi.

Bu esnada kilitlenen aracın anahtarı içeride kaldı. 5 aylık Ahmet Musab C. bebeğin araçta kaldığını gören baba M. C. ilk önce kendi imkanlarıyla aracı açmaya çalıştı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da çabası sonuçsuz kaldı. Minik bebeğin fenalaşma durumuna karşılık ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

 

Camının kırılmasına kıyamadı, çilingir çağırdı

 

İddialara göre, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin "camı kırıp çocuğu çıkartalım" önerisine aldırış etmeyen M.C. çilingir çağırdı. İtfaiye ekipleri 5 aylık bebeğin sıcaktan daha fazla etkilenmemesi için cama bir çarşaf gererek güneşin etkisini azaltmaya çalıştı. Çilingirin uğraşları sonucu otomobilin kapısı güçlükle açıldı.

Bu arada baba M.C. gazetecilere tepki göstererek çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı. Araçtan hemen çıkarılan Minik Ahmet'e sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

35 derecelik sıcaklıkta, güneşin altındaki araçta kalan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrendi. Bebeklerinin iyi olduğunu öğrenen aile rahat bir nefes aldı.

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