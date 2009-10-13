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Yaşam

5 aydır kayıp kardeşler bulundu

13 Ekim 2009 20:43

Gaziantep'te 5 aydır kayıp 2 kız kardeş, zorla alıkonuldukları evde bulundu. Kız kardeşleri zorla alıkoydukları ve erkeklerle cinsel ilişkiye zorladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
     Gaziantep Emniyeti, 5 ay önce, Eda Gamze B. (19) ve kardeşi Seda Oya B'nin (17) çarşıya gittiklerini belirterek ayrıldıkları evlerine bir daha dönmediklerinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
     Kardeşlerin, telefon görüşmelerini takibe alan polis, kızların ailelerini aramaları üzerine bulundukları yeri belirledi ve 8 Şubat Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi.
     Kız kardeşleri evde bulan polis, kızları zorla alıkoydukları ve erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladıkları iddiasıyla Serkan U. ve Orhan K'yi gözaltına aldı.
     Seda Oya B, yaşının küçük olması nedeniyle babasına teslim edildi. 18 yaşından büyük olan Eda Gamze B. ise babasına teslim edilmeyi kabul etmedi. Eda Gamze B, kadın sığınma evinde barındırılması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
     Zanlılar Serkan U. ve Orhan K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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