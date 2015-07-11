5 ayda en az 600 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bankalara bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödemediği için yasal takipte olanların sayısının 5 ayda 600 bin kişiyi geçtiğini söyledi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı mahkemelik olanlar, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 605 bin kişiye yükseldi. TBB Risk Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk beş ayda bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 4 artarak 288 bin kişiye yükseldi. Söz konusu dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise, yüzde 10 artarak 459 bin kişi oldu.

Tanrıkulu’nun Başbakan'a yönelttiği sorular şöyle:

-Bankalara bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödemediği için yasal takipte olanların 5 ayda 600 bin kişiyi geçmesinin sebebi nedir?

-Türkiye’de 2010-2015 yılları itibariyle vatandaşın bankalara borçluluk oranı yüzde kaçtır?

-Bireysel kredi ve kredi kartı kullanımında toplumu bilinçlendirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

-Kredi kartı ile ilgili düzenlemelere rağmen 2015 yılı ilk beş ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının yüzde 10 artarak 459 bin kişi olmasının sebebi nedir? Düzenlemeler neden yetersiz kalmıştır?

-Vatandaşların gelir durumlarına göre bireysel kredi ve kredi kartı kullandırmayan bankalara yaptırım uygulanmakta mıdır? Uygulanmakta ise, bu yaptırımlar nelerdir?

-Türkiye’de 2010-2015 yılları itibariyle vatandaşın bankalara borçluluk oranı, dünya ortalamasının üzerinde midir?

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankaları yasal takibe düşen bireysel kredi ve kredi kartları konusunda puanlamakta mıdır? Bu konuda bankalara hangi teşvikler uygulanmaktadır?

-Yasal takibe düşen bireysel kredi ve kredi kartı borcu sayısının azaltılması için alınan tedbirler nelerdir?