T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 ay önce kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı

Gürkan YILMAZ/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için yeniden arama çalışmalarına başlatıldı

08 Mart 2018 22:15

Gürkan YILMAZ/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Cide ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için yeniden arama çalışmalarına başlatıldı.
Cide ilçesine bağlı Memiş Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Naciye Uzun, 27 Ekim 2017 tarihinde evde kimse yokken dışarı çıktı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine aile, durumu polise bildirdi. Alzheimer hastası yaşlı kadın için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalara rağmen yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı. Bölgedeki kış ve arazi koşulları nedeniyle bir süre durdurulan arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Ormanlık ve kırsal alanda gerçekleştirilen arama çalışmasına, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile birlikte Samsun AFAD bünyesinde bulunan ceset bulma köpeği \'Abrek\' katıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZCİDE Kastamonu DHA KASTAMONU CideAlzheimerNaciye UzunCideMemiş MahallesindeEkimYaşlıAFADYapılanBölgedekiAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADSamsun AFADFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24