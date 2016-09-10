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5 ay önce "Asena Meral'in önünü kesemezler" diyen Ahmet Hakan: Biraz abarttı, beceremedi

"15 Temmuz’da sokaklara fırlayıp en etkili tepkiyi koyabilirdi, yapmadı"

10 Eylül 2016 13:47

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ile ilgili olarak "'Meral Akşener'in halkta karşılığı var' sözünü biraz fazla abarttı. 15 Temmuz’da sokaklara fırlayıp en etkili tepkiyi koyabilirdi, yapmadı. Devlet Bahçeli’nin kendisine yeni müttefikler bulabilme becerisini hafife aldı. Eline büyük imkân geçtiği halde mağdur olmayı bile beceremedi. 'Başbakan olacağım' dışında akılda kalıcı tek bir slogan üretemedi" dedi.

Ahmet Hakan, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kurultay kararını kabul etmesiyle ilgili olarak "Asena Meral'in topuk seslerini işitir gibiyim" demişti.

Ahmet Hakan'ın "Meral Akşener'in yedi büyük günahı" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:


1- ABARTTI: "Meral Akşener'in halkta karşılığı var" sözünü biraz fazla abarttı.

*

YAPMADI: 15 Temmuz’da sokaklara fırlayıp en etkili tepkiyi koyabilirdi, yapmadı.

*

HESAPLAŞAMADI: Kendisine yönelik “FETÖ’cü” suçlamasıyla etkili bir şekilde hesaplaşamadı.

*

HAFİFE ALDI: Devlet Bahçeli’nin kendisine yeni müttefikler bulabilme becerisini hafife aldı.

*

BECEREMEDİ: Eline büyük imkân geçtiği halde mağdur olmayı bile beceremedi.

*

İKNA EDEMEDİ: MHP içindeki Bahçeli karşıtlarını bile kendi liderliğine ikna edemedi. 

*

ÜRETEMEDİ: “Başbakan olacağım” dışında akılda kalıcı tek bir slogan üretemedi.

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MHPMeral AkşenerAhmet HakanDevlet BahçeliFETÖ

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