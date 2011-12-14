-5 artı 1 bilen 4 kişi, 135 bin 820'şer lira kazandı ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 135 bin 820 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 2 bin 716 lira 95'er kuruş, 4+1 bilen 242 kişi 224 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 700 kişi 19 lira 65'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 94 kişi 13 lira 5'er kuruş, 3 bilen 108 bin 232 kişi 2'şer lira 35'er kuruş, 2+1 bilen 64 bin 634 kişi 3 lira 95'er kuruş, 1+1 bilen 215 bin 130 kişi 2'şer lira 25'er kuruş ikramiye alacak. 5+1 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul-Bahçelievler, İstanbul-Ümraniye, Aydın-Kuşadası ve Antalya-Manavgat-Çolak'taki bayilerden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 810 bin 934 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 86 bin 560 lira 97 kuruş, KDV olarak 721 bin 624 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 402 bin 429 lira 99 kuruş aktarılacak.