5 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: \'\'Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var\'\'



\"2024 olimpiyat kadromuz hazır\"

(Özel) Aski Spor Başkanı Genç: \'\'Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok\'\'

ATLETİZM

10.00 Uluslararası Mersin Maratonu ve maraton fuarı tanıtım toplantısı gerçekleşecek.

FENERBAHÇE

11.30 Giresunspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR

13.00 Keçiörengücü - Galatasaray

14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon

17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

18.30 Altay - Kayserispor

20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

KAYSERİSPOR

- Kayserispor\'da Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22.45 Everton - Newcastle United (Cenk Tosun)

22.45 Fulham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

18.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - İstanbul BBSK

18.00 Türk Telekom - Tofaş

20.15 Banvit - Afyon Belediyespor

- EuroLeague Kadınlar -

19.30 Fenerbahçe - Hatay BŞB

- EuroCup Kadınlar -

19.30 Galatasaray - Energa Torun

15.10 Enisey - OGM Ormanspor

18.30 Mersin BŞB - ACS Sepsi-SIC

VOLEYBOL

- Kulüpler Dünya Şampiyonası -

09.00 VakıfBank - Volero Cannet

12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA

- Erkekler CEV Kupası -

17.30 İstanbul BBSK - GRC Ajaccio

21.00 Mladost Zagreb - Galatasaray

- Kadınlar Challenge Kupası -

18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş

- Erkekler Challenge Kupası -

18.00 Maliye Piyango - Ziraat Bankası