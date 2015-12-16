5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Dink cinayeti davalarını birleştirme talebine ret

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine yönelik açılan davanın, Ogün Samast’ın yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava ile birleştirilme talebi reddedildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘terör suçlarına bakma yetkisi’ olmadığını belirtti.

Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in de şüphelileri arasında bulunduğu ‘kamu görevlilerinin ihmaline’ ilişkin hazırlanan iddianame dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, kamu görevlilerinin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ‘ana davadaki’ sanıklarla birlikte yargılanması gerektiğini belirterek, birleştirilmesine karar verdi. Ancak İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme talebini reddetti.

Sabah saatlerinde dosyanın gönderdiği 5. Ağır Ceza Mahkemesi, saat 15.00 civarında kararını verdi. Mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin birleştirme kararını kabul etmedi.

‘Terör yetkim yok’

Terör suçlarına bakma görevinin olmadığını belirten mahkeme, söz konusu iddianamedeki suçlamanın ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlaması olduğuna dikkat çekti. Mahkeme ret kararında, HSYK’nın 17 Şubat 2015 tarihli kararı ile terör ve örgütlü suçlara bakmakla görevlendirilen ihtisas mahkemesi sıfatının İstanbul 13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerine verdiğine dikkat çekti.

Ayrıca kendi davalarında yargılanan sanıklarla, kamu görevlilerine ilişkin yargılanan davada ortak sanık olmadığını belirten mahkeme, ana davada yargılamanın da ileri aşamaya gelindiğine de vurgu yaptı.

Yargıtay karar verecek

Usule göre bundan sonrasına Yargıtay karar verecek. İki mahkeme arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dosya Yargıtay’a gidecek. Yargıtay dava dosyasına hangi mahkemenin bakacağına karar verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta hazırladığı 26 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlemişti. İddianamede İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski başkanları Sabri Uzun, Ramazan Akyürek, İstanbul İstihbarat Şube eski müdürü Ali Fuat Yılmazer gibi isimler şüpheli olarak yer almıştı.