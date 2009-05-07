5 adımda etkileyici gözler

Özel bir geceye hazırlanıyor ve gittiğiniz davette herkesi bakışlarınızla büyülemek mi istiyorsunuz?



O zaman Formsante dergisinin önerdiği bu 5 adımı takip edin; gözlerinizin ne kadar canlı ve güzel göründüğüne inanamayacaksınız!



Önce arındırın ve tazeleyin



Güzel gözlerin en önemli sırrı; sahip oldukları taze ve canlı bakıştır. Eğer bakışlarınıza tazelik kazandırmak istiyorsanız, cildinizi iyice temizlemeli ardından göz kreminizle göz çevresi cildinizi rahatlatmalısınız.



Bakımla anında gençleştirin



Gözlerinizin güzel görünmesini istiyorsanız onlara genç ve sıkı bir görünüm vermelisiniz. Makyaj uzmanları bunun için bize bir sırlarını fısıldadılar; göz çevresini anında gençleştirmek için hızlı kırışık gidericilerden faydalanmak. Ama daha etkili bir sonuç almanın yolu bunu gözaltı kapatıcısıyla karıştırmak ve temiz göz çevresine, parmak uçlarıyla yedirmek. Kullanabileceğiniz ürünler; Visifirm Instant Serum ve Roc Gözaltı Kapatıcısı.



Şekliyle oynayın



Ufak, çok büyük ya da birbirine çok yakın... Gözlerinizin şekli kaderiniz değildir. Bir göz kalemi kullanarak gözlerinizin şeklinde radikal değişiklikler yaratabilirsiniz. İşte size birkaç küçük hile; gözleriniz ufaksa altına ve üstüne, çok büyükse kirpiklerin dibine koyu renk kalem çekin. Birbirine yakın gözleri uzaklaştırmak için yine koyu renk kalemle yukarıya doğru devam eden kuyruklar yapabilir, uzak gözleri yakınlaştırmak içinse farınızı göz pınarlarının üzerine kadar devam ettirebilirsiniz.



Takma kirpik; neden olmasın?



Takma kirpikler bakışlara nasıl da anlam verir... Ancak, abartılı bir görünüm yarattıkları da bir gerçek. Bunun için en iyi çözümse, parça parça satılan takma kirpiklerden yararlanmak, Bu ek parçalarla kirpiklerinize, son derece doğal, gür ve uzun bir görünüm kazandırabilirsiniz. Son günlerde piyasaya çıkan bazı maskaralar da çok marifetli: Örneğin Max Factor False Lash Effect ve Estee Lauder Illusionist Mascara.



Işıltı verin



İçinde simler olan far ve göz kalemleri özellikle akşam davetlerinde gözlerinizde mucizeler yaratabilir. Simli kalem ve farlar parlaklıklarıyla, yüzünüzün en dikkat çekici bölgesinin gözleriniz olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle simli ürünleri kullandığınız zamanlarda çok parlak, iddialı rujlardan kaçınmanız yerinde olacak.

