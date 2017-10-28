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Spor

'4x4': Anadolu Efes 4'üncü haftada 4'üncü mağlubiyetini aldı

Anadolu Efes, evinde CSKA Moskova'ya 80-98 kaybetti

28 Ekim 2017 15:43

THY EuroLeague'in 4. haftasında CSKA Moskova'yı konuk eden Anadolu Efes rakibine 80-98 kaybetti ve mağlubiyet serisine son veremedi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle başladı. CSKA Moskova, Sergio Rodriguez’in yönlendirdiği akıcı hücumlarla ilk 6 dakikayı 22-17 üstünlükle geçti. Bu bölümde hücum ribaundlarıyla ekstra şut şansları yakalayan Anadolu Efes, Rick Ledo ve Krunoslav Simon skorer oyunuyla rakibine tutundu ve ilk çeyrek 27-26 CSKA Moskova üstünlüğüyle bitti.


Konuk ekip ikinci çeyreğe hızlı başladı. Fransız guard Leo Westermann birebir oyunlarından sayılar üreten CSKA Moskova, savunmada boyalı alanı tutmaya başlayınca devrenin bitimine 4 dakika kala fark ilk kez çift hanelere çıktı (34-44). Eski Darüşşafakalı Will Clyburn’ın skorer oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen CSKA, Krunoslav Simon’ın 16 sayı üretmesine rağmen ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.


Rus ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. Bir başka guardı Nando de Colo’nun hücumları yönetmesiyle sayılar bulan CSKA, Othello Hunter ile pota altında hakimiyeti ele alınca çeyreğin bitimine 6 dakika kala fark 17’ye kadar çıktı. Bu bölümde Justin Doellman ile sayılar bulan Efes son çeyreğe 73-60 geride girdi.


Son 10 dakikaya erken şut tercihleriyle başlayan Anadolu Efes, Josh Adams ve Krunoslav Simon'un skorer oyunuyla rakibine yaklaşmaya çalıştı ama Will Clyburn'ün penetrelerine çare bulunamayınca bitime 4 dakika kala fark yeniden 16 sayıya kadar çıktı. Kalan sürede yaptığı dengesiz hücumlarla CSKA Moskova'nın hızlı hücumlarına davetiye çıkaran Anadolu Efes parkeden 80-98 mağlup ayrıldı.


Gecenin en skorer ismi Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon oldu. Hırvat oyuncunun 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik peroformansı yenilgiye engel olmazken, CSKA Moskova'da maçın adamı seçilen Nando de Colo 18 sayı, 5 asist ve 1 ribaundla oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeauge'in 5. haftasında Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

 

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