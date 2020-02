4'üncü Özgecan Aslan Koşusu'nu 'Padrino' kazandı

Gökhan KESKİNCİ-Eser Pazarbaşı/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Jokey Kulübü\'nün (TJK) kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği Özgecan Aslan Koşusu\'nu Başak Milli\'ye ait Mücahit Bayır jokeyliğini yaptığı Padrino isimli at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu\'ndaki yarışı Özgecan Aslan\'ın annesi Songül, babası Mehmet, kardeşleri Beste ve Barış Ali Aslan\'ın yanı sıra TJK Başkanı Serdar Adalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve vatandaşlar izledi. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların katılımıyla 1200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, Başak Milli\'ye ait \'Padrino\' isimli at kazandı.

Jokeyliğini Mücahit Bayır\'ın yaptığı Padrino 1.14.13\'lük derecesi ile birinci olurken, onu 1.14.69\'luk süresiyle Müslüm Çelik\'in jokeyliğini yaptığı Spartacus ve 1.15.06\'lık derecesiyle Özcan Yıldırım\'ın jokeyliğindeki Runner Bull takip etti. Yarışın ardından gerçekleşen törende TJK Başkanı Adalı, birincilik kupasını Başak Milli adına Halit Milli\'ye verdi. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de günün anısına Özgecan Aslan\'ın babası Mehmet Aslan\'a kupa verdi. Tören sırasında duygulu anlar yaşayan anne Songül Aslan da gözyaşlarına engel olamadı.

DÜNYANIN KÖTÜLÜKLE İMTİHANI VAR

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet Aslan, emeği geçenlere teşekkür etti. Sadece Türkiye\'nin değil, bütün dünyada aynı sorunun yaşandığını anlatan Baba Aslan, \"Dünyanın kötülükle imtihanı var. Kadın durursa, hayat durur. Hayatın olmadığı yerde her şey durur. Onun için kadına dokunmayı, kadına şiddet uygulamayı, kız çocuklarının, erkek çocuklarını ırzına geçmeyi aklanı getiren insanların, özellikle devletin kadının arkasında durduğunu yasalarla gösterdiği takdirde çok ciddi şekilde bu işin azalacağına inanıyorum\" diye konuştu.

HİÇBİR ANNENİN GÖZYAŞI DÖKÜLMESİN

Kızı kaybetmenin acısını halen yaşadığını belirten anne Aslan, \"Çok özgünüm. Özge bunu hak etmedi. Bir şey söyleyemiyorum artık. Kadın şiddeti son bulsun artık. Herkes taşın altına elini koysun. Çok iyi bir yasa mı çıkartıyorlar, çok iyi bir eğitim mi veriyorlar, bunu yapsınlar artık. Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip, evine gitmek istemesiydi. Diğer kızıma her dakika, \'Nerede kaldın, ne zaman geleceksin?\' sorularıyla, telefon elimden düşmüyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çünkü her an aklımda biraz gecikince çocuklar\" dedi.

Koşuda birincilik ikramiyesinin ise 66 bin 500 TL olduğu bildirildi.

