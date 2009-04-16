4'üncü kez deneyecek

İlk bebeğini kordon bağının dolanması yüzünden kaybeden, 5.5 aylık hamileyken ikinci bebeğini düşürerek aynı acıyı yaşayan Seren Serengil pes etmiyor.



Üçüncü kez hamile kalan ancak 24 haftalıkken doğurduğu bebeği yaşam savaşını kaybeden şarkıcı, internetin popüler sosyal iletişim sitesi Facebook'taki sayfasında yakında tekrar hamile kalacağının sinyalini verdi.



Evinde dinlenen ve önceki gün doktorlarıyla bir araya gelen sanatçı, yeniden hamile kalabileceğini ancak bu kez daha programlı bir süreçten geçeceğini öğrenince rahat nefes aldı. Facebook'taki sayfasından kendisine mesaj atan dostlarına karşılık veren Serengil "Yeni bir bebek müjdesi vereceğiz" diye seslendi.



Öte yandan uzmanlar, Serengil'in yeniden hamile kalması için biraz beklemesi gerektiğini söyledi.

