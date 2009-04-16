T24 LogoT24 Logo
Magazin

4'üncü kez deneyecek

Üçüncü kez hamile kalan ancak 24 haftalıkken doğurduğu bebeği yaşam savaşını kaybeden şarkıcı, yakında tekrar hamile kalacağının sinyalini verdi.

16 Nisan 2009 03:00

İlk bebeğini kordon bağının dolanması yüzünden kaybeden, 5.5 aylık hamileyken ikinci bebeğini düşürerek aynı acıyı yaşayan Seren Serengil pes etmiyor.

Üçüncü kez hamile kalan ancak 24 haftalıkken doğurduğu bebeği yaşam savaşını kaybeden şarkıcı, internetin popüler sosyal iletişim sitesi Facebook'taki sayfasında yakında tekrar hamile kalacağının sinyalini verdi.

Evinde dinlenen ve önceki gün doktorlarıyla bir araya gelen sanatçı, yeniden hamile kalabileceğini ancak bu kez daha programlı bir süreçten geçeceğini öğrenince rahat nefes aldı. Facebook'taki sayfasından kendisine mesaj atan dostlarına karşılık veren Serengil "Yeni bir bebek müjdesi vereceğiz" diye seslendi.

Öte yandan uzmanlar, Serengil'in yeniden hamile kalması için biraz beklemesi gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24