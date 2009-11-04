4G geliyor

Biz 3G'ye yeni yeni alışıyoruz ama 4G destekli cepler gün saymaya başladı bile: İşte ilk örnekler...

LG Electronics'in LTE (namı diğer 4G) destekli ilk cep telefonlarının önümüzdeki sene piyasaya çıkması bekleniyor, Ericsson da M700 platformu ile LTE teknolojisini kullanan ürünlerini 2010'un içerisinde piyasaya sürmek istiyor.

İş bu seviyeye geldiğinde dördüncü nesil ilk ticari şebeke operatörleri de devreye girecek. UMTS'nin halefinin bu kadar çabuk devreye girmesi üzerine "Global mobile Supplieres Association" (GSA) topluluğunun yaptığı araştırma, yeni mobil internet tekniğinin 21 ülkedeki 42 şebeke operatörü tarafından planlara dahil edilmiş durumda. Bahsi geçen firmaların hepsi LTE tekniğini kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

Örneğin Almanya'da Vodafone öncülüğü yapacak ve 2010/2011'de LTE'yi devreye sokacak. ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Japonya ve Güney Kore'de ise çok daha aceleci. GSA'ya göre ilk ticari LTE ağı ABD şebeke operatörü Verizon Wireless tarafından 2009/2010'da devreye girecek; fakat bu sene içerisinde tekniği destekleyen cihazların kıtlığı nedeniyle gerçek bir ticari pazarlama söz konusu olmayacak.