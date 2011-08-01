-4/C'LİYE KADRO YOK, AİLE YARDIMI VAR ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Devlet Personel Başkanlığı, geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı'nın Başbakanlığa sevk edildiğini, bu personelin kadroya geçirilmesine ilişkin bir çalışmanın ise bulunmadığını bildirdi. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul Akay ve Genel Sekreter Mehmet Bayraktar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya alınması talebini içeren bir mektup gönderdi. Mektupta, 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel ile geçici personelin kapsam dışı bırakılmasının burukluk yarattığı belirtilen mektupta, şunlar kaydedildi: ''4/C statüsünde istihdam edilen personelin önemli bir bölümü mesleki formasyona sahiptir. Anılan personel daha iyi sosyal imkanlarla ve yüksek ücretlerle çalışırken bu imkanlardan mahrum bırakılarak istihdam edilmeleri 'Allah, insanı gördüğünden geri bırakmasın' atasözündeki mesajın sosyal derinliği düşünüldüğünde yaşanan dramı tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir. Ülkemizdeki ekonomik dönüşümün faturasının kendilerine kesildiğini düşünen ve bu faturayı ödemekte oldukça zorlanan 4/C personelinin 4/A statüsüne geçirilmesi ile mali, sosyal ve özlük haklarında belirgin bir iyileşme olacağı açıktır. Böylece 'gördüğü günleri aramayacak' konuma getirilen 4/C personeli de hayalleri gerçekleşmiş, mutlu bireyler safına geçecektir.'' Sözleşmeli personelin hayallerini süsleyen icraatın, yıllardır derdini dile getirmeye çalışan geçici personele de yansıtılmasının adalet ve hakkaniyet prensiplerine denk düşen bir kaylaşım olacağı ifade edilen mektupta, hükümetin, sayıları sözleşmeli personelden daha az olan geçici personelin mağduriyetini gidereceği beklentisinde olunduğu belirtildi. BASK'ın bu başvurusuna Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yanıt geldi. Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinin ardından iş akdi feshedilenlerin diğer kamu kurumlarında 4/C statüsünde istihdam edildikleri anımsatılan yanıtta, özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın başladığı 2005 yılından bu yana her bir mali yıl için çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararları ile başta ücret artışı olmak üzere, 30 gün ücretli hastalık izni, 22 gün ücretli izin ve iş sonu tazminatı gibi geçici personelin durumunu iyileştirici düzenlemeler yapıldığına dikkat çekildi. Devlet Personel Başkanlığının yanıtında, geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Karar Taslağı'nın Başbakanlığa sevk edildiği, bu personelin kadroya geçirilmesi konusunda işe başkanlık tarafından yapılmış bir çalışma bulunmadığı bildirildi.