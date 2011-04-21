-4/C'LİYE DÖNER SERMAYE DAVASI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Türk Sağlık-Sen, kamuda 4/C statüsünde geçici personel olarak çalışanlara döner sermaye ödenmemesine yönelik düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı. Sendika, Danıştay'dan, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2011/32 sayılı genelgesinin 2. maddesindeki ''657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre işçi pozisyonunda istihdam edilenler, 209 sayılı Kanun kapsamında yer almadığından, bunlara döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir'' hükmü ile 3. maddesindeki ''Yani personele maaş ödemesinin yapılmadığı süreye ilişkin olarak (ücretsiz izin ve askerlik gibi) mezkur yönetmelik uyarınca performansa dayalı ek ödeme ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesi uyarınca öngörülen ek ödeme de dahil herhangi bir ödeme yapılmayacaktır'' cümlesinin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti. Sendikanın dava dilekçesinde, geçici personelin de diğer personel gibi döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine fiilen katkıda bulundukları vurgulandı. Geçici personelin işçi statüsünde olmadığına dikkat çekilen dilekçede, bu gerekçeyle geçici personelin döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılmayacaklarını öngören dava konusu düzenleyici işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı savunuldu. Kadrolu ve sözleşmeli personel ile vekil ebe/hemşireler döner sermaye ek ödemesinden katkıları oranında faydalandırılırken onlarla aynı işi yapan ve aynı katkıyı sağlayan geçici personelin döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılmamasının Anayasa'nın ''Kanun Önünde Eşitlik'' ilkesine aykırı olduğu öne sürülen dilekçede, aynı hukuki durumda bulunan kişilere hukuk kurallarının aynı şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. Dilekçede, geçici personel olarak görev yapanların döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılmamasının her türlü hukuki, vicdani ve mantıki temelden uzak bir uygulama olduğu öne sürülerek, bu durumun aynı zamanda Anayasa'nın 2. maddesindeki ''Sosyal Hukuk Devleti'' ve 49. maddesindeki ''Devletin Çalışanları Koruması'' ilkelerine de ters düştüğü iddia edildi. Çalışanı koruyan herhangi bir yükümlülük getirmeyen çalışmaların ''zorla çalıştırma'' niteliğinde olduğuna dikkat çekilen dilekçede, ayrıca ücretsiz izin ve askerlikte ek ödemede dahil olmak üzere çalışanlara herhangi bir ek ödeme yapılmayacağına yönelik düzenlemenin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.