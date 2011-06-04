4/B'li sözleşmelilere kadro müjdesi

T24 - Hükümet seçim öncesinde 4-B'li olarak tanımlanan devletteki sözleşmeli personele kadro yolunu açtı.

Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde dile getirdiği "4B'lilerin kadroya alınmasıyla ilgili düzenleme" bugün Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı.

Müjdeyi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç internet paylaşım ortamı Twitter'daki mesajıyla verdi.

Arınç, "4B'li arkadaşların kadroya alınmasıyla ilgili kanun hükmünde kararname Resmi Gazetede yayınlandı. Tüm çalışanlara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Düzenlemeden yararlanacak sözleşmeli personel sayısının 200 bin olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak pazartesi ya da salı günü Başbakan Erdoğan'ın ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.



