T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

4/B'li sözleşmelilere kadro müjdesi

Hükümet seçim öncesinde 4-B'li olarak tanımlanan devletteki sözleşmeli personele kadro yolunu açtı.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Hükümet seçim öncesinde 4-B'li olarak tanımlanan devletteki sözleşmeli personele kadro yolunu açtı.

Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde dile getirdiği "4B'lilerin kadroya alınmasıyla ilgili düzenleme" bugün Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı.

Müjdeyi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç internet paylaşım ortamı Twitter'daki mesajıyla verdi.

Arınç, "4B'li arkadaşların kadroya alınmasıyla ilgili kanun hükmünde kararname Resmi Gazetede yayınlandı. Tüm çalışanlara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Düzenlemeden yararlanacak sözleşmeli personel sayısının 200 bin olduğu açıklandı. 

Konuyla ilgili olarak pazartesi ya da salı günü Başbakan Erdoğan'ın ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.




 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24