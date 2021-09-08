49. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Pēteris Vasks’a verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 6 Eylül Pazartesi akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle törene katılamayan besteci Pēteris Vasks adına ödülü Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Pēteris Vaivars aldı. Vaivars’a ödülü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.6'nın Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi

Ödülün takdiminin ardından, dünyanın en seçkin konser serilerinde kendini kanıtlayan, kayıtlarıyla pek çok ödül alan Modigliani Quartet, Vasks’ın son eseri "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, no.6"nın Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Wigmore Hall ortak siparişi olan, Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle hayata geçirilen bu eserin ardından konser Schubert’in "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.15 " ile sona erdi.

Modigliani Quartet “Bir Prömiyer: Vasks” başlıklı konser, Berrin Erengül, Elvan Tuğsuz Güven ve Eva Barlas’ın gösteri eş sponsorluğunda düzenlendi.

49. İstanbul Müzik Festivali 16 Eylül’e kadar devam ediyor

16 Eylül’e kadar sürecek festivalin tüm programı muzik.iksv.org/tr/program adresinde bulunabiliyor.